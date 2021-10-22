Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı - Haberler
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Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

ÇAY, AFYON (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, okuldan çıkarak eve gitmek için yolun karşı tarafından geçmek isteyen öğrenci, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Alaplı Anadolu Lisesi öğrencisi 15 yaşındaki B. K.'nın, okul çıkışı evine gitmek isterken Çay Yolu üzerinden yolun karşı tarafına geçtiği esnada S.Y. idaresindeki 67 AA 578 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan B.K., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenci B.K.'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Okuldan çıkan öğrenciye otomobil çarptı: 1 yaralı

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