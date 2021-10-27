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Okul servis şoförlerine ve rehber personellere trafik eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul servis şoförlerine ve rehber personellere trafik eğitimi

Antalya'da trafik polisleri Döşemealtı ilçesinde okul servis şoförlerine ve rehber personele trafik eğitimi verdi.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'da trafik polisleri Döşemealtı ilçesinde okul servis şoförlerine ve rehber personele trafik eğitimi verdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında güvenli servis taşımacılığı ve okul servis aracı kazalarının yaşanmaması amacıyla; 26 Ekim Salı günü Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda okul servis araç şoförleri ve rehber personelinin katılımıyla Okul Servis Araç Şoförleri ve Rehber Personeli Eğitim Toplantısı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İş Güvenliği Uzmanı, Jandarma ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizin servis taşımacılığı ile ilgili sunumlar yaptığı seminerde; Servis sürücülerinin çocuklara ve trafikte diğer araç sürücülerine örnek olması, okul servis araçları denetimlerinin veliler ve okul aile birlikleri ile işbirliği içerisinde yürütülmesi, korona virüs tedbirleri kapsamında araç içerisindeki herkesin tıbbi maske kullanması, araçların giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması ve araca binen herkesin el antiseptiği kullanarak araca binmesi, araç pencerelerinin uygun olanlarının uygun zamanlarda açılarak araç içi havanın temizlenmesi, servisi kullananların her binişte aynı yerde oturmaları yönünde oturma düzenin oluşturulması, mecbur olmadıkça araç içerisinde su dahil içecek ve yiyecek tüketilmemesi, öğrencilerin servise inerken ve binerken sosyal mesafe kuralları dahilinde en az 1 buçuk metre mesafe kuralına göre hareket etmeleri konularına değinildi. - ANTALYA

Okul servis şoförlerine ve rehber personellere trafik eğitimi

Okul servis şoförlerine ve rehber personellere trafik eğitimi

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