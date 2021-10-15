İZMİR (Habermetre) - OKUL ÖNLERİNDE VE ÇEVRESİNDE İLGİSİZ VE RAHATSIZLIK VEREN KİŞİLERİN UZAKLAŞTIRILMASINA DAİR VALİLİK KARARI

Karar Tarihi: 06/10/2021

Karar Sayısı: 2021/234

AMAÇ

Madde 1- Bu kararla, İzmir il sınırları içerisinde kamu düzenin sağlanması, okul çevrelerinde şiddetin önlenmesi, özellikle giriş ve çıkış saatlerinde okulların çevresinde olması muhtemel gürültü, Kavga, taciz vb. olayların önüne geçilmesi, okulların çevresinde toplanan kişilerin kimlik kontrollerinin yapılarak okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen kişilerin okul çevresini mekan tutmalarının önüne geçilmesi, bu kişilerden öğrencilerimize gelebilecek her türlü tehdit, tehlikenin ve olumsuzlukların engellenmesi, uyuşturucu satıcılarının asıl hedefinin gençlerimiz olduğu husus göz önüne alınarak okul çevresinde uyuşturucu ile mücadele yapılması, yasa dışı faaliyet gösteren ideolojik ve bölücü örgütlerin gençlerimizi kandırılmaların engellenmesi ve öğrencilerin şiddet içeren olaylardan, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan, ruhsal, bedensel ve cinsel yönden etkileyecek müstehcen neşriyat ve diğer olumsuz unsurlardan, yasadışı örgütsel ve ideolojik faaliyetlerden korunması için okul ile ilişiği olmayan, işsiz güçsüz, boşta gezen, durumundan şüphelenilen kişilerin okul önü ve okul çevresini mekan tutmaların önlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Madde 2- Bu karar, İzmir ilinde ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların bahçesini ve çevresini kapsamaktadır.

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3- Bu Karar;

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. Maddesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ve 66. Maddesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. Maddesi, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun 2/A ve 11. Maddeleri, 55395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 4. Maddesi, 20. 09. 2007 tarih ve "Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanması" konulu Bakanlık No: 88 sayılı genelgesi ile 22. 01. 2013 tarih ve "Güvenli Okul-Güvenli Eğitim Projesi" konulu No: 4 sayılı genelgesi,

Hükümlerine dayanmaktadır.

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde 4- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11. Maddesinin (A) bendinde "Vali, il sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri alır.

Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurların Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür"

(C) bendinde " İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu güvenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi Vali'nin ödev ve görevlerindedir.

Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Madde hükmü uygulanır"

Hükümleri yer almıştır.

GENEL HÜKÜM VE ESASLAR

Madde 5- Bu Kapsamda;

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi okulların çevresinde, bahçesinde, okul dış kapısı önünde veya çevresinde okul öğrencisi olmayan, okulla ilişiği bulunmayan ve öğrenci yakını veya velisi olmayan şahısların bulunmaları yasaklanmıştır.

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 6- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesi gereğince alınan bu karara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı suç. Teşkil etmediği takdirde aynı kanunun 66. Maddesinde yer alan "İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi uyarınca cezalandırılır. " Hükmü gereği işlem yapılacaktır.

YÜRÜRLÜK

Madde 7- Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 8- Bu kararı İzmir Valiliği yürütür.

Yavuz Selim KÖŞGER

Vali

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