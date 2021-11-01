"Okul Öncesi Eğitimi Mevcut Durum ve Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı" Başladı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Güneydoğu ve Doğu Anadolu illeri başta olmak üzere toplam 28 ilden eğitimcinin yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin de katıldığı "Okul Öncesi Eğitimi Mevcut Durum ve Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı" Valimiz Hulusi Şahin'in katılımı ile başladı.

Yapılan bilgilendirme sunumunun ardından çalıştayın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, Batman'da okul öncesi okullaşma oranının yüzde 94 olduğunu, bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Daha sonra bir konuşma yapan Valimiz Hulusi Şahin, Batman'ın okul öncesi okullaşma oranının yüzde 94'lere çıkarılmasında büyük emeği olan dönemin Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim camiasına teşekkür ederek, "Bu çalışma büyük bir emek ve başarı hikayesidir. Bizim de hedefimiz, bu başarıyı artırmak ve devam ettirmektir" diye konuştu.

O dönemde yürütülen kampanyanın faydalarının bugün de devam ettiğini açıklayan Valimiz, ziyaret ettiğimiz mahallelerde görüştüğümüz annelerin ilk talepleri arasında anaokulu binası olduğunu belirterek, "Öncelikle anneler çocukları için anaokulu istiyor. Önemli bir zihin devrimi başarıldı. Bundan sonra yapacaklarımızın altyapısı sağlam. Bir bina yapabilirsiniz ama aileleri okul öncesi eğitime ikna etmek de çok önemli bir çalışmadır. Bunu başaramazsanız yaptıklarınız boşa gider. Bu da Batman'da başarılmış. Şu anda Batman'da okul öncesi eğitime inanan ve bunun için çocuklarını hevesle göndermeye hazır bir nüfus var. Bizim en büyük zenginliğimiz bu" dedi.

Valimiz, "Artık 3-4 yaşta da büyük sıçramalar yapma hedefindeyiz. Bunun çocuklarımızın zihinsel gelişimine olan katkısının yanında bize ikinci önemli katkısı, kadınlarımızın çocuklarını güvenle bırakacakları bir devlet kurumu olduğunda; ekonomik hayata daha kolay adapte olabiliyorlar. Hem Valilik hem de Belediye imkanlarıyla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Okul öncesi öğrencilerimizin kırtasiye malzemelerini imkanlarımızı seferber ederek biz karşılıyoruz. Ayrıca mahallelerimizde anaokulu sayısını artırmak için tüm arayışlarımız devam ediyor. Hedefimiz her mahallede yürüyerek erişilebilir yerlerde anaokulu açabilmek. Çocuklarımıza en önemli çağda temel değerlerimizi öğretmek en önemli hedefimiz. Karakter eğitimi her işin başıdır. Uğraştığımız sorunların tamamına yakını aslında iyi bir okul öncesi eğitimle çözebileceğimiz meselelerdir" diye konuştu.

İlimiz merkez 15 Temmuz Anaokulu'nda gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek çalıştayda; Türkiye'deki okul öncesi eğitimdeki mevcut durumun analizi yapılarak, okul öncesi eğitimde arz ve erişebilirliği artıracak çalışmaların planlanması, kurumlar arası koordinasyon, okul öncesi dönemde iklim ve çevre politikalarına yönelik bilinçlendirme çalışmaları, erken çocukluk döneminde bilinçli teknoloji kullanımı gibi konular ele alınacak.

Çalıştay, 3 Kasım'da yayınlanacak sonuç bildirgesi ile sona erecek.

Çalıştaya; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Mili Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katılıyor.

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