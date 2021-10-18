Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı Erzincan'da okul inşaatında yaklaşık 10 metreden asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen İşçi ağır yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da okul inşaatında yaklaşık 10 metreden asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Başbağlar mahallesinde bir okulun inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatta çalışan demirci ustası İ.B., yaklaşık 10 metre yükseklikteki asansör boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Durumu fark eden arkadaşları olayı 112 Acil Servis ile polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan İ.B'yi düştüğü yerden çıkarıp ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İ.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilerek olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Şahap Kavcıoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Tarkan Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Okul inşaatında asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 00:50:00. #1.17#