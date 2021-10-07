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Okul çıkışı kızlar birbirine girdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul çıkışı kızlar birbirine girdi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Küçükçekmece'de, okuldan çıkan bir grup kız, bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de, okuldan çıkan bir grup kız, bilinmeyen nedenle kavgaya tutuştu. Birbirine giren kızlardan iki kişi hafif şekilde yaralanırken, kavga anı vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'ndeki Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi kız öğrencileri arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okul çıkışı bir grup kız henüz bilinmeyen bir nedenle önce tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle kızlar yol ortasında birbirlerine yumruk yumruğa girmeye başladı. Kızlardan iki kişi dudağından hafif bir şekilde yaralanırken, erkek öğrencilerin ve vatandaşların araya girmesiyle kavga sona erdi. Daha sonra olay yerinden ayrılan kızların kavgası vatandaşların cep telefonu tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

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