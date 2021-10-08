Okul çevrelerine sıkı denetim - Haberler
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Okul çevrelerine sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Okul çevrelerine sıkı denetim

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, çocukların çeşitli zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevrelerini mercek altına aldı. Polis ekipleri, okulların çevresindeki bütün işyerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekiplerince çocukların güvenliği ve çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması için okul çevrelerindeki tüm işyerlerinden sokaklara kadar mercek altına aldı. Okulların çevresindeki işyerleri, marketler, kafe, oyun salonları ve kıraathane benzeri işyerlerin giren polis ekipleri GBT kontrolü ve çeşitli sorgulamalar yaptı.

Çocukların ve öğrencilerin güvenliği, zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması için Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce sokak okulların çevresindeki sokak araları ve işyerlerindeki denetimler aralıksız sürüyor. - TEKİRDAĞ

Okul çevrelerine sıkı denetim

Okul çevrelerine sıkı denetim

Okul çevrelerine sıkı denetim

Okul çevrelerine sıkı denetim

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