Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada çıkan yangın ahşap barakayı küle çevirdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada çıkan yangın ahşap barakayı küle çevirdi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken barakadan geriye demir yığınları kaldı.

Yangın, Tekeler Mahallesi Şehit Hamit Deniz Sokak'ta kullanılmayan barakada meydana geldi. İddiaya göre, oksijen makinesiyle kesim yapıldığı esnada yangın çıktı. Alevler büyüyerek uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen barakaya sıçradı. Adeta alev topuna dönen barakayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrasında barakadan geriye demir yığınları kalırken konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

Baba ve oğulun içinde bulunduğu otomobil 10 metre yükseklikten düştü

 Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

 Gençler arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Gençler arasında çıkan "yan baktın" kavgasında bir kişi kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mevlüt Çavuşoğlu Ziya Selçuk Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Kubilay Aka
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Aykut Kocaman Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Kerem Aktürkoğlu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Murat Kurum Hulusi Akar Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oksijen makinesiyle kesim yapılırken yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:03:40. #1.13#