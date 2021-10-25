OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI - Haberler
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OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

ŞİŞLİ Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (DHA) - ŞİŞLİ Okmeydanı'nda, asayiş denetimi yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği  denetimde, şüpheli araçlar aranırken, sürücü ve yolculara GBT sorgusu yapıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Okmeydanı'nda geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi.  Halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtilen denetimde semtin tüm giriş çıkışlarında denetim noktaları oluşturuldu. Özel harekat polislerinin de destek verdiği denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

- İstanbul

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

OKMEYDANI'NDA ASAYİŞ DENETİMİ YAPILDI

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