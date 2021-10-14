OİB Başkanı Çelik: Çip sorunu 2021'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde derinleşti

ULUDAĞ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, pandemi sürecinde otomotiv sektörünü değerlendirdi. Pandemide ortaya çıkan çip krizine dikkat çeken Çelik, tedarik sağlanamamasının, dünyada 8 milyondan fazla aracın üretimini etkilediğini söyledi. Çelik, "Bu yılın ikinci yarısına kadar çip sorununun azalacağını ümit ederken özellikle 2021 yılının ikinci ve üçüncü çeyreğinde derinleşti" dedi.

OİB Başkanı Çelik, 2020 yılının birinci çeyreğinde karşı karşıya kalınan pandeminin, otomotiv sektöründe hedeflenen ihracatta yüzde 20 kayba yol açtığını söyledi. Nisan, mayıs, haziran aylarının, Türkiye'deki otomotiv endüstrisinin kapalı olduğu aylar olarak kayda geçtiğini belirten Çelik, "Haziran sonu tekrardan üretime başladı tesislerimiz ve 2020 yılını o ilk 3 aydaki kayıpla beraber 31 milyar dolarlık ihracatlardan 25,5 milyar dolarlık ihracatlara düşen bir seyirde kapattık. 2020 yılında 25,5 milyar dolarlık bir ihracat ile 2018 ve 2019 ihracatlarının gerisinde seviyede yüzde 20'ye yakın bir kayıpla kapatmış olduk" dedi.

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