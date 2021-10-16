Oğuzhan İpek Camisi İbadete Açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oğuzhan İpek Camisi İbadete Açıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Oğuzhan İpek Camisi İbadete Açıldı

Valimiz Hulusi Şahin, İlimiz merkez Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Oğuzhan İpek Cami'sinin ibadete açılışına katıldı.

Valimiz Hulusi Şahin, İlimiz merkez Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Oğuzhan İpek Cami'sinin ibadete açılışına katıldı.

İpek ailesi tarafında trafik kazasında hayatını kaybeden oğulları hayrına yapılan caminin açılışını gerçekleştiren Valimiz, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, caminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Açılışa; Valimizin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, İpek ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Numan Kurtulmuş
Magazin Bensu Soral
Spor Hamit Altıntop Hava Durumu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Şans Oyunları Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Oğuzhan İpek Camisi İbadete Açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 19:41:07. #1.12#