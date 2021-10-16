Oğuzhan İpek Camisi İbadete Açıldı

Valimiz Hulusi Şahin, İlimiz merkez Şafak Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Oğuzhan İpek Cami'sinin ibadete açılışına katıldı.

İpek ailesi tarafında trafik kazasında hayatını kaybeden oğulları hayrına yapılan caminin açılışını gerçekleştiren Valimiz, aileye başsağlığı dileğinde bulunarak, caminin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Açılışa; Valimizin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Müftüsü Turgut Erhan, AK Parti İl Başkanı A. Akif Gür, İpek ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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