Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı - Haberler
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Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğretmenin okul önündeki rampada el frenini çekmeden park ettiği otomobil, geri geri gelerek okul kapısındaki öğrencilere çarptı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde öğretmenin okul önündeki rampada el frenini çekmeden park ettiği otomobil, geri geri gelerek okul kapısındaki öğrencilere çarptı.Okula çıkan merdivenlerin duvarında asılı kalan otomobilin çarptığı 4 kız öğrenci hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, Manavgat Devlet Hastanesine getirilen öğrencileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza Manavgat Milli Egemenlik İlköğretim Okulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre okul öğretmenlerinden Ebubekir Ekici'nin okulun önünde bulunan rampada 07 LRP 89 plakalı otomobilini, el frenini çekmeden park etti. Öğretmen ayrıldıktan sonra geri geri rampa aşağı inmeye başlayan otomobil okul kapısında bulunan öğrencilere çarptı.Çocuğunu okula getiren Mehmet Güneş isimli velinin 06 ZFN 90 plakalı otomobilinin tamponuna çarparak yavaşlayan otomobil, okulun girişinde bulunan merdivenlerin korkuluk demirinde asılı kaldı.

Kazada otomobilin çarptığı A.M.Ö. isimli kız öğrenciler yaralanırken, yaralanan öğrenciler 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayı duyan Manavgat Kaymakamı Abdülkadir Demir, hastanede tedavi altına alınan öğrencileri ziyaret etti. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu gören Kaymakam Demir, öğrencilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı

Öğretmenin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil öğrencilere çarptı: 4 yaralı
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