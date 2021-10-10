Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı - Haberler
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Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı

İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Haberler | Güncel

Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı Öğrencilerinin cep telefonları için tasarladı, her yerden sipariş yağıyor Bursa'da mesleki eğitim merkezi öğretmeni, sokakta telefonların şarj sıkıntısını bitirecek proje yaptı.

BURSA (İHA) - Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı

Öğrencilerinin cep telefonları için tasarladı, her yerden sipariş yağıyor

BURSA - Bursa'da mesleki eğitim merkezi öğretmeni, sokakta telefonların şarj sıkıntısını bitirecek proje yaptı.

Gemlik Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik ve Elektronik Öğretmeni Serkan Kasapoğlu, güneş enerjisiyle çalışan ve güneşin olduğu her yere monte edilebilen cep telefonu şarj istasyonu geliştirdi. Geliştirdiği bu sistem sokakta caddede her yere yerleştirilerek biten cep telefonu şarj edilebiliyor. Üzerindeki güneş panelleri sayesinde enerjisini güneşten elde eden cihaz her yere monte edilebiliyor.

Serkan Kasapoğlu, bu istasyonu sınıflarda priz olmadığı için telefonlarını şarj edemeyen öğrencileri için tasarladı. Çok beğenilen proje için her yerden talep geliyor. Vatandaşlar sokaklara yerleştirilen bu istasyonlar sayesinde cep telefonlarını şarjlarını her yerde doldurabilecek. Özellikle belediyelerin bu cihazı şehrin her yerine kurması durumunda vatandaşlara büyük hizmet sağlamış olacak. Kasapoğlu, güneş enerjisiyle çalışan cihazını 600 liraya mal etti. Talep edildiği taktirde Türkiye'nin her noktasına üretim yapabileceğini anlatan Kasapoğlu, "Geliştirdiğim bu cihaz güneş enerjisiyle çalışıyor. Güneş enerjisiyle çalıştığı için her yere monte edilebilir ve sokakta şarjı biten vatandaşa büyük hizmet sağlar. Bu sistemi öğrenciler için geliştirdim. Öğrencilerimizin ders esnasında telefonların şarjları bitebiliyordu. Sınıflarımızda priz olmadığı için öğrenciler şarjsız kalıyorlardı. Bu cihaz sayesinde öğrenciler dinlenme molalarında telefonlarını cihaza takarak şarj edebiliyorlar. Bu cihazı 600 liraya mal ettim. İstendiği takdirde seri üretime geçebilirim" dedi.

Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı

Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı

Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı

Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı
İhlas Haber Ajansı / Burak Türker - Son Dakika Haberleri
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Haber: Öğretmen öğrencileri için güneş enerjisiyle çalışan şarj istasyonu yaptı - Haberler
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