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Öğretmen evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğretmen evinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 58 yaşındaki emekli öğretmen Nazmiye Yalçın, evinde ölü bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 58 yaşındaki emekli öğretmen Nazmiye Yalçın, evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Fırın Sokak'ta bulunan bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki emekli öğretmen Nazmiye Yalçın, kardeşleri tarafından evde hareketsiz halde bulundu. Bunun üzerine yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Nazmiye Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yalçın'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine, olayın yaşandığı adrese olay yeri inceleme ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptıkları incelemenin ardından Nazmiye Yalçın'ın cansız bedeni otopsi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazmiye Yalçın'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Öğretmen evinde ölü bulundu

Öğretmen evinde ölü bulundu

Öğretmen evinde ölü bulundu

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