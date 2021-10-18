Öğretim Üyesi Alım İlanı - 18 10 2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
2547 Sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Başvuruda bulunacak olan adayların, başvurduğu bölüm-uzmanlık alanını belirten bir dilekçe ekinde; özgeçmişlerini, ayrıntılı bilimsel çalışma ve yayınlarını öğrenim ve yabancı dil belgelerini ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili "Dekanlıklara" şahsen veya posta yolu ile iletmeleri gerekir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Fakülte/ Enstitü/ Yüksekokul
Bölüm
Unvan
Sayı
Aranan Nitelikler
Aranılan Belgeler
Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
Prof.
1
1. Kardiyoloji ana bilim dalında profesör unvanına sahip olmak.
2. İç hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Doçent
1
1. Lisans derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak.
2. Doktora veya doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak.
3. Uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli yayınlar yapmış olmak.
4. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
5. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Tıp fakültesi mezunu olmak.
2. Uzmanlığını histoloji ve embriyoloji ana bilim dalından almış olmak.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı unvanına sahip olmak.
2. Kulak burun ve boğaz hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı unvanına sahip olmak.
2. Beyin ve sinir cerrahisi alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak.
2. Postgradual ortopedik manuel terapi konusunda deneylimli olmak.
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
4. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.
2. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf
Mühendislik Fakültesi
Kimya Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi
1
1. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği alanında almış olmak.
2. Proses tasarımı ve proses kontrol konularında İngilizce ders verme deneyimine sahip olup bu alanlarda nitelikli araştırmaları, yayınları olmak
3. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak.
3. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Yönergesi'nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
1. Başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Yabancı dil belgesi
4. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
5. Öz geçmiş
6. 1 adet fotoğraf