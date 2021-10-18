Üniversitemiz öğretim üyesi alım ilanı 18 Ekim 2021 tarihli ve 31632 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Öğretim Üyesi Alım İlanı için tıklayınız. Başvuru Formu için tıklayınız. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi için tıklayınız. EK-2 Yayın Listesi ve Puanlama Tablosunu indirmek için tıklayınız. EK-3 Genel Değerlendirme Tablosunu indirmek için tıklayınız.

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