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Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı

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Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı

Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun'un, Türk Müziği Nazariyat ve Solfej Eğitimi 1 adlı kitabı yayınlandı.

Öğretim Üyemizin Kitabı Yayınlandı Üniversitemiz Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Hülya Uzun'un, Türk Müziği Nazariyat ve Solfej Eğitimi 1 adlı kitabı yayınlandı.

Türk Müziği alanında mesleki eğitim veren kurumlarda okutulmak üzere hazırlan bu kitap, dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümünde, temel müzik kavramları ile birlikte usul kavramı, Türk müziği ve batı müziği ses sistemleri anlatılmış, geleneksel Türk müziğinde dizileri meydana getiren tam dörtlü ve tam beşliler hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde geleneksel Türk müziğinde dizileri meydana getiren tam dörtlü ve tam beşlilerden oluşan aralık çalışmaları yapılmış ve bunlarla ilgili toplam 100 etüt yazılmıştır.

Üçüncü bölümde makam kavramı; dördüncü bölümde ise basit makamlardan Rast, Uşşak, Bayati, Buselik, Kürdi ve Hüseyni makamları sırasıyla işlenmiştir. İşlenen bu makamlara ait 6 seyir örneği ile toplamda 89 etüt yazılmış ve Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden yürük semai, şarkı, türkü, peşrev, saz semaisi ve zeybek gibi örnek eserler kitapta yerini almıştır.

Geleneksel Türk müziği eğitimine yeni başlayanlar için önemli bir kaynak kitap olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Hülya Uzun, kitapta yer alan toplam 189 etütün, Türk Müziğinin perde özellikleri, ezgisel yapısı ve usullerinin kavranması açısından, nota bilmeyen öğrencilerin hedef alındığını ve kolaydan zora doğru gidildiğini söyledi.

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