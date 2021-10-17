Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in Mutlu Günü 15-08-2021 - Haberler
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Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN"in Mutlu Günü 15-08-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN

Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.

Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.

Mesai arkadaşımıza ve değerli eşine ömür boyu mutluluklar dileriz.

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Haber: Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in Mutlu Günü 15-08-2021 - Haberler
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