Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sercan ÖNCEN"in Mutlu Günü 15-08-2021
Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.
Yüksekokulumuz Öğretim Üyelerimizden Sayın Doç. Dr. Sercan ÖNCEN'in, Gizem KAYA ile hayatını birleştirdiği düğün merasimine Yüksekokulumuz personeli de katılarak çiftin mutluluklarını paylaştı.
Mesai arkadaşımıza ve değerli eşine ömür boyu mutluluklar dileriz.
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