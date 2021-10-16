Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı 07-06-2021
Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.
Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.
Sempozyumu izlemek için tıklayınız.
Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
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