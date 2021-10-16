Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı 07-06-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı 07-06-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı 07-06-2021

Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Fakültemiz Öğretim Görevlisi Dr. Osman Arpaçukuru ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA İSLAMİ İLİMLER SEMPOZYUMU'nda Mutarrizi'nin, Arap Gramerine Dair el-Misbah fi 'ilmi'n-nahv Adlı Eserini İhtisar Yöntemi başlıklı bir tebliğ sunmuştur.

Sempozyumu izlemek için tıklayınız.

Hocamızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Edis Derya Tuna Işıl Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Tahir Büyükakın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğretim Görevlimiz Sempozyuma Katıldı 07-06-2021 - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:04:11. #1.12#