Öğrencisinin üvey babası tarafından darbedildi

AFYONKARAHİSAR'da Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı (56), öğrencisinin üvey babası B.D. tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu'nda sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı, okulda öğle arasında güvenliğin uyarısı üzerine öğrencisinin annesi G.D. ile okul içinde görüşürken öğrencinin üvey babası B.D. tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Anne G.D. ile görüşmeye geldiği sırada arkasından gelen üvey baba, Hasırcı'yı yumrukladı Okul güvenliğinin araya girmesiyle olay sonlandırıldı.

Emniyete götürülen G.D. ile B.D., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.