Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor - Haberler
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Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor

AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünde, öğretmenlerinin yardımıyla okul bahçesinde kurulan seraya atalık tohumları eken öğrenciler, elde ettikleri yeni tohumları yörede çiftçilik yapan vatandaşlara dağıtıyor.

BAYBURT (AA) - Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünde, öğretmenlerinin yardımıyla okul bahçesinde kurulan seraya atalık tohumları eken öğrenciler, elde ettikleri yeni tohumları yörede çiftçilik yapan vatandaşlara dağıtıyor.

Adabaşı İlkokul ve Ortaokulu Müdürü ve Fen Bilgisi Öğretmeni Bayram Yurtvermez, İl Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle 2 yıl önce okul bahçesine öğrencileriyle sera kurdu.

Ata tohumlarının yaşatılmasını hedefleyen Yurtvermez ve öğrencileri, seraya domates, salatalık, patlıcan, biber, nane kavun, karpuz, bal kabağı, fasulye, soğan gibi 10 çeşit tohum ekti.

Yurtvermez, AA muhabirine, Çoruh Vadisi'nde bulunan Adabaşı köyündeki okullarında 13 köyden taşımalı eğitimle 170 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Fen bilgisi dersinde öğrencilerine tohumun çimlenmesini anlatırken okula sera yapma fikrinin ortaya çıktığını belirten Yurtvermez, "Bu konuyu anlatırken çoğu öğrencinin köyde yaşamasına rağmen tohumdan üretmeyip hazır fide aldıklarını duydum. Bunu öğrenince okulda bir sera kurup tohumdan bitki üretmeyi amaçladık ve işe koyulduk. Burası düz bir araziyken çocuklarla birlikte kazdık ve serayı kurduk." dedi.

Yurtvermez, okulda eğitim gören çocukların Çoruh Vadisi'ndeki verimli toprakların bulunduğu ve çiftçiliğin yoğun şekilde yapıldığı köylerden geldiğini, bunu okulda değerlendirmek istediklerini dile getirdi.

Civar köylerde atalık tohumla çiftçilik yapanları araştırıp bulduklarını ve kendilerinden tohum temin ettiklerini anlatan Yurtvermez, şöyle konuştu:

"Hemen yakınımızda Aslandede köyünde atalık tohumdan üretilen domates bulduk. O domatesin tohumlarını aldık. Çoruh Vadisi sadece Bayburt'tan ibaret değil. Devamında Erzurum'un İspir ilçesi ile Artvin'in Yusufeli ilçesinden Batum'a kadar uzanan bir vadi olduğu için Yusufeli'nden salatalık tohumları getirdik. Yine bunun yanında biber, patlıcan, karpuz gibi meyve ve sebzelerin atalık tohumlarını bulduk, getirdik."

Yurtvermez, ekime ilk etapta ortaokul öğrencileriyle başladıklarını, devamında bütün sınıflardan öğrencileri dahil ettiklerini belirterek, "Öğrencilerin haftada en az bir gün seraya gelmelerini istedik. Tohumun çimlenme sürecini onlara göstermek istedik ve her hafta buraya geldiler. Kendi ektikleri tohumun çimlenmesini gözlemlediler. Seranın sıcaklığına, bitkinin gelişim sürecine bakarak bunu not ettiler. Böylelikle okulu sıcak bir ortam haline getirdik." diye konuştu.

"Bu yıl daha fazla hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz"

Seranın yapımından tohumların filizlenip yeniden tohum üretimine kadar bütün süreçle öğrencilerin ilgilendiğine dikkati çeken Yurtvermez, "2 yılın sonunda epeyce tohum elde ettik. Biz öğrencilerimizden bu tohumları köylerine götürüp komşularına dağıtmalarını istedik ve ata tohumunu çok sayıda çiftçiye ulaştırmayı amaçladık. Hedefimize geçen yıl pandemi biraz engel olsa da ulaştık. Bu yıl daha fazla hedef kitleye ulaşmayı planlıyoruz." dedi.

Yurtvermez, serayı kullanmalarının birkaç amacı olduğunu belirterek, "Toplumla iç içe olmak. Çocukları üretime ve organik tarıma teşvik etmek. Üretmeden tüketmemeyi alışkanlık haline getirmek, okulun sadece sınıf ortamından ibaret olmadığını, etkin katılımla dışarıda da eğitimin olabileceğini anlatmak ve bahçeyle içli dışlı olmalarını istedik." ifadesini kullandı.

Seranın çocuklar için aynı zamanda keyifli vakit geçirdikleri bir alan olduğunu vurgulayan Yurtvermez, şöyle konuştu:

"Burada bir sera ve tohum üretim merkezi olmanın dışında bir deney ortamı var. Seraya dışarıdan hiçbir şekilde kimyasal bir gübre girmedi. Seranın bir kısmı koyun gübresi, bir kısmı solucan gübresi ve yine gübresiz alanımız bulunuyor. Bu kısımlarda sebzenin gelişimini ölçüyoruz. Böylelikle 6-7 aylık bir süreçte bir deney yapmış oluyoruz."

7. sınıf öğrencisi Zeynep Kızıl da tohumların çimlenme sürecini izlediklerini, daha sonra büyüyen fideleri toprakla buluşturduklarını belirterek, "Çimlenen fideler büyüdüler ve onları burada oluşturduğumuz seraya getirip ektik. Fideler büyünce meyve ve sebze vermeye başladı. Biz de bu meyve ve sebzeleri hasat zamanında toplayıp tohumlarını çıkardık. Daha sonra da köyümüze gidince bunları komşularımıza dağıttık ki ata tohumuyla yetiştirsinler ve bunu daha çok geliştirsinler." diye konuştu.

Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor

Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor

Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor

Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor
AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bayburt'ta öğrencilerin yetiştirdiği ata tohumları köylülere dağıtılıyor - Haberler
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