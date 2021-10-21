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Öğrencilerin imal ettiği "arı otelleri" ormana yerleştirildi

AA / Sabri Kesen - Haberler | Güncel
Öğrencilerin imal ettiği

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencilerinin doğal ahşaptan yaptıkları "arı otelleri" ormandaki ağaçlara asıldı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde ortaokul öğrencilerinin doğal ahşaptan yaptıkları "arı otelleri" ormandaki ağaçlara asıldı.

Özel bir ortaokulun Arıcılık Kulübü öğrencileri, Marmaris Milli Park Müdürlüğünün destekleriyle doğal ahşap malzemeden "arı otelleri" imal etti.

Öğrenciler, arı otellerini Günnücek Sığla Ormanında çam ve günlük (sığla) ağaçlarına, yetkililerin yardımıyla astı.

Arıcılık Kulübü rehber öğretmeni Derya Öztürk, orman yangınlarında arılar zarar gördüğü için, "Arılar yoksa gelecek de yok" düşüncesiyle kulüp kurduklarını söyledi.

Öztürk, "Arıların özellikle ABD'de bu arı otellerini tercih ettiklerini öğrendik ve biz de ormandaki arılar için çocuklarımızla arı otelleri yaptık." dedi.

AA / Sabri Kesen - Son Dakika Haberleri
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