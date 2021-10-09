"Öğrencilerimizin Ziyaretinden Ziyadesiyle Mutlu Olduk"

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, genç hafızları ağırladı.

Adıyaman Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlığı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, misafirlerini ağırlayan Başkan Kılınç, kendileriyle bir süre sohbet etti. Öğrencilere başarılar diledi, emeklerinden dolayı öğretmenleri de tebrik etti. Ziyaretin sonunda Başkan Kılınç, misafirlerine hediye takdiminde bulundu.

Ziyaret ile ilgili memnuniyetini dile getiren öğretmen ve öğrenciler, Başkan Kılınç'a ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.

Genç hafızların ziyaretinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kılınç; "Yüce Rabb'imizin kelamı Kur'an-ı Kerim'i okumak, öğrenmek ve onu anlamak en büyük görevlerden biridir. Buna gönül veren Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu'nda hafızlığı başarıyla tamamlayan öğrencilerimizin ziyaretlerinden ziyadesiyle

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