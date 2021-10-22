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Öğrencilerimize IEEE'den Üstün Bildiri Ödülü

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Öğrencilerimize IEEE'den Üstün Bildiri Ödülü

Öğrencilerimize IEEE'den Üstün Bildiri Ödülü İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencisi Tolga Odabaşı ve doktora öğrencisi Arş. Gör. Alper Tap'ın, öğretim üyemiz Prof. Dr.

Öğrencilerimize IEEE'den Üstün Bildiri Ödülü İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencisi Tolga Odabaşı ve doktora öğrencisi Arş. Gör. Alper Tap'ın, öğretim üyemiz Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene ile beraber hazırladıkları bildiri uluslararası konferanstan ödül aldı.

İTÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Elektrik Mühendisliği yüksek lisans programı öğrencisi Tolga Odabaşı ve doktora öğrencisi Arş. Gör. Alper Tap'ın, öğretim üyemiz Prof. Dr. Lale Tükenmez Ergene ile beraber hazırladıkları uluslararası bildiri, 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen IEEE 3rd Global Power, Energy and Communication Konferansı'nda (IEEE GPECOM) "Outstanding Paper" ödülüne değer görüldü.

Öğrencilerimizi ve öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

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