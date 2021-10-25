Öğrencilerimiz ERASMUS Faaliyetleri Kapsamındaki Projeye Katıldı

Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Yeşim Yılmaz ve Yüzme ve Su Sporları Topluluğunu temsilen, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü 2. sınıf öğrencileri Hamide Altun ve Nurnihal Başkan, 28 Eylül - 7 Ekim 2021 tarihlerinde Avusturya'nın Strengberg şehrinde düzenlenen "Outdoors for Inclusion" isimli eğitim kursu faaliyetine katıldı.

Avrupa Birliğinin desteklediği ve Avusturya Ulusal Ajansının ev sahipliği yaptığı proje Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Ermenistan, Belarus, Letonya, Ukrayna ve Polonya'dan çeşitli okul, STK ve gençlik gruplarının katılımıyla gerçekleşti. Erasmus+ faaliyetleri kapsamında uygulanan proje hareketliliği gençlik çalışanlarını, eğitmenleri ve eğitimcileri yaptıkları çalışmalarda, dahil etme ve içerme konusu özelinde dış mekan aktivitelerini bir eğitim aracı olarak kullanmaları için eğiten ve destekleyen bir eğitim kursudur. Proje hedefleri; katılımcıların çalıştıkları hedef gruplarının ihtiyaçlarını tanımlayıp hedef gruplarla empati kurma, gençlik çalışmalarında dahil etme konusunda dış mekan aktivitelerini bir araç olarak kullanabilme, yerel topluluklarda imkanı kısıtlı gençleri her türlü faaliyete ve çalışmaya dahil etmek adına dış mekan aktivitelerini geliştirme, modellendirme ve test etme becerilerini geliştirmeye yönelik planlanmıştır. Projenin takip ve yaygınlaştırma aşamaları için, elde edilen bilgi, beceri ve deneyimlerin üniversite öğrencileri ve Giresun gençleri ile paylaşılmasına yönelik faaliyetler düzenlenmesi planlanmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek olan bu faaliyetler Ekim ayı içerisinde duyurulacaktır. Avrupa Birliği tarafından desteklenen projelerde aktif rol alan öğretim elemanı ve öğrencilerimizi tebrik ediyoruz.

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