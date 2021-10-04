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Öğrencilerden Can Dostlarına Ziyaret

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Öğrencilerden Can Dostlarına Ziyaret

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle, Belediyemiz Hayvan Barınağı'na öğretmenleri eşliğinde gelen minik öğrenciler, Veteriner Hekim Fahri Kalkan'dan bilgi aldı.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle, Belediyemiz Hayvan Barınağı'na öğretmenleri eşliğinde gelen minik öğrenciler, Veteriner Hekim Fahri Kalkan'dan bilgi aldı. Veteriner Hekim Kalkan, öğrencilerin hayvanlar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı. Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarının bakım ve aşılamalarının yapıldığı barınakta minik öğrenciler özellikle yavru köpeklerle yakından ilgilendi.

Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürü Erol Mutlu, öğrencilerin barınak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çocuklarımızın duygusal ve sosyal gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisinin, küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerekiyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle barınağımızı ziyaret eden evlatlarımız bizleri bir hayli mutlu etmiştir. Onların hayvanlara karşı karşılıksız sevgi beslemeleri, kendilerine saygısının ve özgüveninin artması; buna bağlı olarak dışa dönük oldukları, sosyal becerilerinin olumlu yönde geliştiği bilinmektedir. Yapımı devam etmekte olan Modern Hayvan Barınağımızın çocuklarımız tarafından da yoğun ilgi göreceğine eminiz. Barınağımızı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sarı öncülüğünde, Türkiye'de örnek gösterilebilecek bir barınak haline getiriyoruz. Sadece başıboş sokak hayvanları değil, sahipleri şehir dışına çıkacak olan evcil hayvanları da misafir edeceğiz. Hayvan severlerin gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği çamlık bir alanda doğal yaşam ortamında oluşturulan projemizde; hayvan hastanesi ve hayvan oteli var. Tedavi Merkezi'nde, müşahede alanları, röntgen cihazları ve ameliyathanelerle minik dostlarımızın acil müdahalelerinin başka illere sevk edilmeden barınağımızda yapılmasını sağlayacağız. Yazlık ve kışlık alanlarla hayvanlarımızın yaşam kalitesi artacak ve daha steril ortamlarda yaşamalarını sağlayacağız. Bu ziyaretlerle, daha merhametli nesillerin yetişmesine vesile oluyoruz. Öğrencilerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

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