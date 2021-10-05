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Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ziyaret

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Öğrencilerden Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına ziyaret

Türkiye'nin en büyük ve en modern hayvan barınağı ve rehabilitasyon merkezi olan Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde öğrencileri ağırladı.

KONYA (Bültenler) - Konya'daki çeşitli okullardan, kreş, anaokulu ve bakımevlerinden yaşları 5 ila 16 yaş arasında değişen çok sayıda öğrenci, Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki sahipsiz hayvanları yakından görmenin mutluluğunu yaşadı.

Özellikle yavru kedilerle ve köpeklerle yakından ilgilenen öğrenciler, doyasıya sevme fırsatı buldukları can dostlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, sahipsiz hayvanlarla ilgili merak ettikleri soruları sorarak, barınaktaki faaliyetler hakkında da yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette ayrıca öğrencilere çevre bilincine dönük hazırlanmış özel ajandalar ve okullar için de kuş evi hediye edildi.

BÜYÜKŞEHİR HAYVAN BARINAĞI TÜRKİYE'NİN SAYILI TESİSLERİNDEN

2 bin 500 hayvan kapasiteli barınakta; yaralı hayvanlar için tam teşekküllü hayvan hastanesi, hayvanlar için alttan ısıtmalı bakım odaları, yarı açık gezintili çoklu köpek bakım bölümleri, köpek kulübeleri, kedi evi, sosyal tesisler, pet gösteri ve gezinti alanıyla sahipsiz canlara hizmet veriliyor.

Merkezde ayrıca yıllık ortama 6 bin civarında hayvanın kısırlaştırılması, 10 bin civarında hayvanın tedavisi, 15 binin üzerinde hayvanın aşılanması ve hayvanların düzenli olarak bakım ve beslenmesi yapılıyor. "Gönüllü Hayvan Dostları Projesi" ile yıllık bin civarında hayvanın da sahiplendirilmesi gerçekleştiriliyor.

HAYVAN AMBULANSI "CANBULAN"

Hayvan dostu projelerle adından söz ettiren Konya Büyükşehir Belediyesi, yaralı veya yardıma muhtaç sokak hayvanlarına acil müdahalede bulunan tam teşekküllü hayvan ambulansı "Canbulan" ile afetlerden etkilenen hayvanların da yaralarını sarıyor.

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