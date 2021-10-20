Değerli Öğrencilerimiz,

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen Üniversitelerin Kalite Öğrenci Topluluklarının sunumlarını gerçekleştireceği "Öğrenciler Süreçlere Katılıyor, Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Güçleniyor: Öğrenci Toplulukları Çalıştayı" 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimiz, 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 13: 00'te başlayacak olan çevrim içi çalıştaya söz konusu gün ve saatte aşağıdaki zoom toplantı bağlantısı üzerinden katılabileceklerdir. Toplantı programı için tıklayınız.

Çalıştay Bağlantı Linki: https://zoom. us/j/93166620955? pwd=aE84R3M2dy92M3Nta2Rqd1ArNVg5dz09

Webinar ID: 931 6662 0955

Passcode: 703086

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