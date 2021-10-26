SİVAS (İHA) - Öğrenciler şeker ölçtü, bilgilendirme yaptı

"600-700 vatandaşımızın ölçümünü yaptık"

Sivas'ta bir grup Tıp öğrencisi kent meydanında vatandaşların şeker ölçümünü yaparak elde edilen verilerle bilgilendirme yaptılar

SİVAS - Sivas'ta bir grup Tıp öğrencisi kent meydanında vatandaşların şeker ölçümünü yaparak elde edilen verilerle bilgilendirme yaptılar.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Tıp Öğrencileri Birliği tarafından kent meydanın şeker ölçümü yapıldı. Yaklaşık 20 Tıp öğrencisi nöbetleşerek vatandaşların şekerini ölçtü. Vatandaşlardan boy, kilo ve aile geçmişi gibi çeşitli bilgiler alan öğrenciler şeker ölçümünün ardından bilgilendirme de yaptı. Elde edilen değerlere göre vatandaşların risk grubunda olup olmadıklarını belirleyen Tıp öğrencileri kişilerin 10 yıl içerisinde diyabete yakalanma riskini de söyledi. Vatandaşlarında yoğun ilgi gösterdiği etkinlik kapsamında öğrenciler bilimsel bir çalışma yapmayı hedefliyor.

"600-700 vatandaşımızın ölçümünü yaptık"

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Zeynep Erciyes, "Halka şeker taraması yapıyoruz. Kan şekeri ölçümleri yapmakla birlikte boy kilo ölçümü ve aile öykülerini alarak halkımızın 10 yıl içerisindeki diyabet riskini hesaplamaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin amacı halkın kan ölçümünü yaparak onlara bir geri dönüş vermek. Eğer risk gurubundalarsa hastaneye başvurmalarını sağlamak, bunun yanında 10 yıl içerisinde diyabete yakalanma oranlarını onlara söylemek. Sabah 10'dan bu yana ölçüm yapıyoruz. Her gören vatandaş geliyor, çok ilgililer. Şu ana kadar 600-700 vatandaşımızın ölçümünü yaptık akşam saatlerine kadarda devam etmeyi planlıyoruz. Hedefimiz okulumuzdaki hocalarımızla beraber buradan aldığımız sonuçları bir bilimsel çalışmaya dönüştürmeyi hedefliyoruz, böylece bir istatistik çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.