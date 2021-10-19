ÖĞRENCİLER 'ŞAFAK VAKTİ' İLE BULUŞMAYA DEVAM EDİYOR

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyamanlı öğrenciler, Belediyemizin de destekleriyle 15 Temmuz hain darbe girişimini konu edinen 'Şafak Vakti' filmini ücretsiz izlemeye devam ediyor.

15 Temmuz 2016'da FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimini konu edinen 'Şafak Vakti' filmi Adıyaman'da öğrenciler tarafından ücretsiz olarak izleniyor.

Belediyemizin de katkılarıyla ildeki 3 bin öğrenciye ücretsiz izletilecek olan film izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Gerçek hatıralara dayanan ve milli direnişin yaşandığı geceye ait detayların izleyiciyle buluştuğu filmi izlemek isteyen çocuk ve gençler, Abdulhamid Han Kültür Merkezinde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze başvuru yaparak, Park AVM'deki filmi ücretsiz olarak izleyebilecek.

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