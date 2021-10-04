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Öğrenciler kent kartlarını kampüsten alabiliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler kent kartlarını kampüsten alabiliyor

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Düzce Ulaşım kente gelen üniversite öğrencilerinin kartlarını kısa süre içinde almaları için üniversiteye stant kurdu.

DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Düzce Ulaşım kente gelen üniversite öğrencilerinin kartlarını kısa süre içinde almaları için üniversiteye stant kurdu. Öğrencilerin şehir merkezine gelmesine gerek kalmadan Ulaşım Kartlarını almaya başladı.

Düzce Üniversitesinde eğitim görmek için gelen öğrencilere Düzce Belediyesi hizmet anlayışını genişleterek kampüse işlem merkezi kurdu. Kayıtlarını yaptıran öğrenciler, Düzce Belediyesi Ulaşımı tarafından açılan merkeze başvurarak şehir merkezindeki noktaya gitmeden Kent Kartlarını anında alabiliyor. Düzce Belediyesinin yapmış olduğu kolaylık için teşekkür eden gençler, Düzce Belediyesine teşekkür etti.

Düzce Üniversitesinde eğitim gören gençler, "Belediyenin güzel bir çalışması olmuş. Öğrenciler sıkıntı çekmeden işlemlerini yapabiliyor. Ben İstanbul'dan geldim. Kolaylıkla burada Kent Kartımı çıkartabildim" ifadelerinde bulundu.

Sosyoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi ilk defa yüz yüze eğitime başladığını belirten diğer bir genç ise kent merkezine gitmeden ulaşım kartını almasından dolayı Düzce Belediyesine teşekkür etti. - DÜZCE

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Haber: Öğrenciler kent kartlarını kampüsten alabiliyor - Haberler
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