Öğrenciler hayvan sevgisini Osmangazi ile öğreniyor

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü, Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi'nde öğrencilere hayvan bakımı ve sahiplenilmesi konularında eğitim vererek hayvan sevgisini aşıladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında hafta boyunca çeşitli faaliyetler düzenleyen Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi'nde öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilere ve öğretmenlere hayvan sevgisi başta olmak üzere çeşitli konularda eğitim veren ekipler, özellikle hayvan sahiplenilmesi konusuna vurgu yaptı.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dilek Yosun, slayt eşliğinde öğrencilere Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi hakkında bilgiler verdi. Barınağa getirilen sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının son derece sağlıklı ve steril ortamlarda karşılandığını ifade eden Yosun, hayvanların hayatımızdaki yeri ve önemi, hasta veya kazalı bir sahipsiz hayvan görünce neler yapılması, Osmangazi Belediyesi'nin sahipsiz hayvanlar için yaptığı uygulamalar ve projeler ile hayvanların beslenmesi-sağlığı ve tedavi uygulamaları hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Veteriner Hekim Kadir Özdemir de, pet-shoplardan hayvan satın almanın yerine sahiplenmenin önemine vurgu yaparak, "Barınağımızdaki hayvanların her biri bakımları ve aşıları yapılmış, son derece sağlıklı hayvanlar. Evinde kedi ya da köpek bakmak isteyen vatandaşlarımız, uygun şartları taşımaları halinde seçtikleri hayvanı ücretsiz olarak sahiplenebiliyor" dedi. Öğrenciler, hayvanlar için aldıklarını mama ve çeşitli malzemeleri barınak yetkililerine teslim etti. - BURSA