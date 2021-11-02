Öğrenciler harçlıklarıyla aldıkları mamalarla sokak hayvanlarını besliyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ortaokul öğrencileri, harçlıklarının bir kısmıyla satın aldıkları mamaları öğretmenleri gözetiminde sokak hayvanlarına bırakıyor.

TEK Ortaokulu öğrencileri, sokak hayvanlarının beslenmesi için sosyal bilgiler öğretmeni Serap Ergül ile fen ve teknoloji öğretmeni Emel Savan Küçüktaş'tan yardım istedi.

Bunun üzerine öğretmen ve öğrenciler, okulda oluşturdukları kumbarada harçlıklarını toplamaya başladı.

Toplanan paralarla sokak hayvanlarının beslenmesi için alınan mamalar, öğrenciler tarafından öğretmenlerinin gözetiminde okul bahçesi ile cadde ve sokaklara bırakılıyor.

Sokak hayvanları için 4 Ekim'de başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

"Bir canlıya dokunmak merhamet duygusunu harekete geçirdi"

Öğretmen Serap Ergül, AA muhabirine, bir öğrencisinin derste "Öğretmenim köpük tabak yiyen bir hayvan gördüm çok üzüldüm." demesi üzerine bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Sokak hayvanları için ellerini taşın altına koymak istediklerini ifade eden Ergül, bu çalışmayla, hak ve sorumluluklarını bilen çocuklar yetişmesini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu anlatan Ergül, şöyle devam etti:

"Çocuklar kampanyaya çok büyük ilgi gösterdiler, destek oldular. Velilerimize, okul öğretmenlerimize bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Sokak hayvanları öğrencilerim sayesinde doydu. Bu mutluluğu yaşadılar. Hayvanlara dokunma şansını elde ettiler. Bu kampanyayı yıl boyunca sürdürmeyi hedefliyoruz. Toplanan bağışlarla aldıkları, kendi poşetledikleri mamaları sokak hayvanlarına götürüyorlar. Mahallelerimizdeki sokak hayvanlarını doyuruyoruz. Bir hayvana, bir canlıya dokunma şansını verdik çocuklarımıza. Bir canlıya dokunmak onlardaki merhamet duygusunu, insan sevgisini, tabiat sevgisini, doğa sevgisini harekete geçirdi. Biz bu kaybettiğimiz etik değerlerimizi belki de çocuklarımıza tekrar kazandırmak istedik."

Öğrencilerden Esra Özbudak ise bir gün okula gelirken açlıktan köpük tabak yiyen kediyi görünce durumu hemen öğretmen ve arkadaşlarıyla paylaştığını belirterek, "Özellikle Kovid-19 sürecinde hayvanların yiyecek bir şeyler bulması iyice zorlaştı. O kadar zor durumda kaldı ki hayvanlar, yani köpük tabak yiyenler bile var. Bu sebeple hastalanıyorlar, ölüyorlar. Bu çok acı bir durum. Biz de bu durumu en aza indirebilmek için bu kampanyayı başlattık." dedi.

"Kedi yavrusunu su içinde gördüğümde çok duygulandım"

AA ekibinin öğrencilerin çalışmalarını görüntülediği sırada 12 yaşındaki Semiha Öztürk, su birikintisi içinde bulduğu yeni doğan bir kediyi öğretmenlerine getirdi.

Kedi yavrusunun üşüdüğünü fark eden öğrenci, bu sırada gözyaşlarına hakim olmadı. Öğrenciler ve öğretmenler, kediyi kağıt havluyla sararak bir süre ısınmasını sağladı. Kedi, daha sonra annesinin bulunduğu bölgeye bırakıldı.

Öğrenci Öztürk, "Kedi yavrusunu su içinde gördüğümde çok duygulandım. Çok küçük olduğu için sudan çıkardık. Arkadaşımın kedisi var, eve birini götürdü o bakacak evde. Ben eve götürdüm zor durumda olduğu için, annemler kabul etmedi, o yüzden ben de öğretmenime getirdim. Ağladığı için duygulandım işte." diye konuştu.