Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı - Haberler
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Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı

İlköğretim ve lise öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne gitti.

İlköğretim ve lise öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne gitti.

Veterinerler eşliğinde barınağı gezen öğrenciler, sokak hayvanları hakkında bilgi aldı. Hasta ve yaralı sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiğini öğrenen öğrenciler, sokak hayvanlarının bakıma muhtaç olduğunu ve insanların ilgisine ve sevgisine ihtiyaçları olduğunu yerinde gördüler. Öğrencilere barınak görevlileri tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği, hayvanların beslenmesine yönelik temel bilgiler ve hayvan sevgisi gibi konular hakkında eğitim verildi. Ziyarette bulunan öğrenciler hayvan barınağındaki kedi ve köpeklere, mama getirdi. Öğrencilere üzerinde hayvan figürlerinin bulunduğu maske ve boyama kitapları hediye edildi. - ANTALYA

Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı

Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı

Öğrenciler, Dünya Hayvanları Korumu Gününde sahipsiz hayvanları yalnız bırakmadı

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