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Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de başlatılan projede öğrenciler, doğada kamp yaparak doğal hayatta temel afet eğitimi konusunda bilgiler öğreniyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'de başlatılan projede öğrenciler, doğada kamp yaparak doğal hayatta temel afet eğitimi konusunda bilgiler öğreniyor.

Düzce Kaynaşlı Belediyesi tarafından başlatılan proje ile deprem ve sel bölgesi olarak bilinen kente eğitim öğretim hayatı için gelen üniversite öğrencilerine yönelik doğal hayatta afet eğitimi gerçekleştirmeye başladı. Dümerang Öğrenci Grubu ve Kaynaşlı Belediyesi'nin iş birliğinde yapılan proje kapsamında her hafta 30 öğrenci Gırgın çayırında kamp etkinliğinde bir araya gelecek. İlk hafta etkinliğinde belirlenen 30 öğrenci Kaynaşlı Belediyesi'nin bünyesinde bulunan Gırgın çayırında kamp etkinliğinde bir araya geldi. Burada öğrencilere Düzce Arama ve Kurtarma Derneği'nden gelen eğitmenler tarafından gece ve gündüz iki ayrı şekilde temel afet eğitimi verildi. Gece doğal alanda yürüyüş ve eğitim gören öğrenciler, gündüz ise temel afet eğitimi verildi.

"Projemize devam edeceğiz"

Gırgın çayırının hem doğal güzellik alanı olduğunu hem de eğitimlere ev sahipliği yapacak derecede detaylı alanları olduğunu belirten Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, "Gırgın Çayırı mesire alanı gerçekten harika bir yer. 150 dönüm bir arazimiz var. Buraya hem il içinden hem il dışından birçok misafirimizi burada ağırlıyoruz. Düzce Üniversitesi öğrencilerimizi burada ağırladık. Kaynaşlı Belediyesi öncülüğünde afet eğitimi verildi. Öğrencilerimize sertifika verilecek. Geleceğimizi burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını gidermek bizim asli görevimiz. İnşallah projemiz burada devam edecek" dedi.

"Kaynaşlı için bir kazanımdır"

Belediye olarak sadece inşaat faaliyetlerinde bulunmadıklarını, sosyal belediyecilik için de çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Şahin, "Tanıtım amaçlı buraya vatandaşlarımızı öğrencilerimizi getirmeye devam edeceğiz. Öğrenciler burada Kaynaşlı'yı tanıyacaklar. Kaynaşlı'mızın misafirperverliğini bu ilgi alakayı da gittikleri yerde anlatacaklardır. Bu Kaynaşlı için bir kazanımdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan, hazırlanan 'Hem kamp hem eğitim' projesi kapsamında 3 bin öğrenciye ulaşılması planlanıyor. - DÜZCE

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

Öğrenciler doğada afet eğitimi aldı

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