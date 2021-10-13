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Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sakarya Üniversitesi Fikir ile Gelecek Öğrenci Topluluğu öğrencilerine kapılarını açtı. Kulüp öğrencileri minik dostlarıyla vakit geçirip bakımları hakkında bilgi aldılar. Ziyaretin sonunda öğrenciler Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi personeline çiçek hediye etti. - SAKARYA

Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

Öğrenciler Büyükşehir barınağını ziyaret etti

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