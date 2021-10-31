ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE KAPSAMLI PSİKOSOSYAL EĞİTİM DESTEĞİ VERİLDİ

Bakanlığımız 6 Eylül'de okulları tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitime başlattıktan sonra geçmiş öğrenme kayıplarını da telafi ediyor. Genel Müdürlüğümüz öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmetleri gerçekleştiriyor. Okulların yüz yüze açılması sonrasında salgın hastalığın etkilerinin azaltılması amacıyla Eylül ayından itibaren çeşitli psiko-sosyal çalışmaları ilk olarak 256 rehberlik ve araştırma merkezinde (RAM) görev yapan tüm idareci ve rehber öğretmenlere/psikolojik danışmanlara "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verilerek tüm paydaşlara "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

796 Bin Öğretmene Eğitim

Yapılan eğitimin ardından rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) aracılığı ile ilk aşamada tüm okullarda görev yapan 35 bin 950 rehber öğretmen/psikolojik danışmana eğitimler verildi. İkinci aşamada ise rehberlik ve araştırma merkezleri ve psikolojik danışma ve rehberlik servislerinde görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar tarafından Eylül ayı içinde 796 bin 950 öğretmene "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumunu Desteklemek" konulu eğitim verildi.

10 Milyon Öğrenciye Psikoeğitim

Okullar yüz yüze açıldığından itibaren iki haftalık süre içinde rehber öğretmen/psikolojik danışmanların koordinesinde sınıf/şube rehber öğretmenleri aracılığı ile okul öncesinden 12. sınıfa kadar 10 milyon 399 bin 272 öğrenciye "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı" uygulandı.

2 milyon Veliye Psikoeğitim Desteği

Bakanlığımız bu süreçte sadece öğrenci ve öğretmenlere eğitim düzenlemedi, ayrıca öğrenci velilerine yönelik eğitimlere de ağırlık verdi. Bu kapsamda, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığı ile 2 milyon 316 Bin 521 veliye Salgın Hastalık Programı kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Bakanımız Sayın Mahmut Özer şunları söyledi: "Covid-19 salgını okulların sadece birer öğrenme ortamı olmadığını, öğrencilerin psikososyal gelişimlerini de destekleyici ortamlar olduğunu bir kez daha gösterdi. Dolayısıyla okullar, ilk açılması ve son kapanması gereken yerler olmalıdır. Bu doğrultuda 6 Eylül tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığının belirlediği kılavuza göre gereken tüm önlemleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak eğitime haftada beş gün ve yüz yüze devam ediyoruz. Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimizin uzun süre aradan sonra yüz yüze eğitime başlamaları nedeniyle kapsamlı psikososyal eğitim destekleri sunduk. Ayrıca velilerimize de bu süreçte destek olduk. Bu desteklerimiz yıl boyu devam edecektir. Bu süreci başarıyla yürüten Bakan Yardımcım Petek Aşkar'a, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. "

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