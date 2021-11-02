Öğrenci ve öğretmenler Almanya'daki stajından döndü

Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri Almanya'daki staj çalışmasından döndü.

İnşaatlarda kullanılan pano, zemin altı ve tavan döşemelerini önce projeden inceleyen öğretmenler, daha sonra da uygulamasını izleyerek proje sorumlusu ve usta başından bilgi aldılar. Almanya'da ve Türkiye'de uygulanan tesisat yönetmeliği hakkında görüş alış verişinde eğitmenler yakın ilgiden dolayı firma yetkililerine teşekkür ettiler.

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