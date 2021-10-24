ÖĞRENCİ SERVİSİYLE, OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'da rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan servisle, otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Fatih Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarında Meydana geldi. Rehabilitasyon merkezine öğrenci taşıyan Talip Sever (55) yönetimindeki 68 AAJ 046 plakalı minibüs, kavşakta Muhammed Öztürk'ün (24) kullandığı 68 EH 858 otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler Muhammed Öztürk, Talip Sever, servisteki hostes Nazile Bayar (18) ile öğrenciler; Ahmet Uygun (13), Muhammed Demir Yaşar (8), Ali Yağız Amaç (7), Yusuf Kaan Sert (6), Eda Eylem Amaç (17), Yusuf Efe Yaşar (6) ve Melih Salih Sert (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.