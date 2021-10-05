Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı İlçesi'nde öğrenci servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçe meydanında meydana gelen kazada; 38 JH 450 plakalı hafif ticari araç ile 38 BCG 931 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın ardından yaralanan 2 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından araçlar, bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Malatya'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

 İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

İstanbul'un göbeğinde feci kaza! Freni patlayan kamyonet iki otomobili de beraberinde sürükledi

 Gece karanlığında yol kan gölüne döndü! 6 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu

Gece karanlığında yol kan gölüne döndü! 6 kişi yaralandı, 34 koyun telef oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Seda Sayan Düm Tek Tek Amelia Hamlin
Spor Muslera Mehmet Topal Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Angela Merkel
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğrenci servisi kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:40:56. #1.17#