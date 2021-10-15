Anadolu Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Koordinatörlüğü tarafından, öğrenci kulüplerinin katılımıyla tanışma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Öğrenci Kulüplerinden Sorumlu Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Araş. Gör. Dr. Süleyman Kasal, öğrenci kulüpleri yönetim ofisi personeli ve öğrenci kulüpleri temsilcileri katıldı. Toplantıda Öğrenci Kulüpleri Şenliği için yürütülen hazırlıklar ele alındı.

Prof. Dr. Esen: "Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimini her daim destekliyoruz"

2021-2022 akademik yılının açılmasıyla faaliyetlerine başlayan öğrenci kulüpleri, tanışma toplantısında bir araya geldi. Toplantı gündeminde öğrenci kulüplerinin güz ve bahar döneminde gerçekleştirecekleri etkinlikleri ile Öğrenci Kulüpleri Şenliği bulunurken kulüplerin daha organize ve etkili çalışabilmesi adına fikir alışverişinde de bulunuldu. Toplantıda kısa bir konuşma gerçekleştiren Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ethem Esen, "Kulüplerimiz bizim en önemli değerlerimizden. Biz Anadolu Üniversitesi olarak siz öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve bilimsel gelişimini ve bu alanlardaki etkinliklerini her daim destekleme gayreti içerisindeyiz. Yeni akademik yılda da sizlerle birlikte çok güzel faaliyetlere imza atacağımıza inanıyorum. Tüm öğrencilerimize ve kulüplerimize sağlıklı ve başarılı bir dönem diliyorum" dedi.

Daha verimli bir yıl geçirmek isteyen kulüpler gelecek etkinlikler için öneri ve taleplerini yönetim ofisine iletirken pandemi tedbirlerinin etkinliklerdeki en büyük öncelik olacağı hususunda da görüş birliğinin sağlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Öğrenci Kulüpleri Şenliği 21 Ekim'de

21 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan Öğrenci Kulüpleri Şenliği ile kulüpler öğrencilerle bir araya gelecek. Öğrenciler şenlikte kulüplerden bilgi alabileceği gibi birçok etkinliğe katılma fırsatı da bulacak.

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