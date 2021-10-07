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Öğrenci Kart Vize İşlemlerinde 30 Ekim Son Gün!

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Öğrenci Kart Vize İşlemlerinde 30 Ekim Son Gün!

1 Haziran 2020-1 Haziran 2021 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan ve toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrenciler için yıllık vize yenilemesi başladı.

VİZE, KIRKLARELİ (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan duyuruda, öğrencilerin toplu ulaşım araçlarından indirimli yararlanabilmesi için vize işlemini 30 Ekim tarihine kadar yaptırmaları gerektiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım araçlarında kullanılan Manisa Kart için öğrencilere duyuru yapıldı. MANULAŞ'tan yapılan duyuruda; "1 Haziran 2020-1 Haziran 2021 tarihleri arasında ve öncesinde Manisakart'ını alan, toplu taşıma araçlarının indiriminden faydalanan öğrencilerimizin yıllık vize yenilemesi başlamıştır. Vize yapılmadığı takdirde 30 Ekim 2021 tarihinde kartlardan tam ücret tahsil edilecektir. 1 Haziran 2021 tarihinden sonra Manisakart alan ya da vize yaptıran öğrencilerimiz için uyarımız geçerli değildir." ifadelerinde bulunuldu.

Vize Yenileme İşlemleri Nerede Yapılıyor?

Kart vize yenileme işlemini yapacak olan öğrencilerin, Manisakart ve öğrenci belgeleri ile MANULAŞ Hizmet Binası, MCBÜ Muradiye Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde bulunan kart basım merkezlerine başvuruda bulunabileceği de belirtildi. Yapılan açıklamada ilk, orta ve lise öğrencilerinin öğrenci belgesi getirme zorunluluğu olmadığı da ifade edildi.

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