Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'dan Kütüphaneye Bağış... - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'dan Kütüphaneye Bağış...

Habermetre - Haberler | Toplum
Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'dan Kütüphaneye Bağış...

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi emekli öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy, yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kişisel kütüphanesini ve arşivini Üniversitemize bağışladı.

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi emekli öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy, yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kişisel kütüphanesini ve arşivini Üniversitemize bağışladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'a yaptığı bu bağış sebebiyle teşekkür belgesi verdi.

Emekli Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy, yaptığı amatör filmler ve belgeseller başta olmak üzere tüm dijital arşivini de Üniversitemize devredeceğine söz verdi.

Değerli hocamızı yaptığı bağıştan ötürü kutluyor, emeklilik hayatında kendisine sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin İbrahim Tatlıses Müslüm Gürses Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Burak Yılmaz Cristiano Şenol Güneş Serdar Aziz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Nihal Yalçın Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'dan Kütüphaneye Bağış... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 17:33:36. #1.13#