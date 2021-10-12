Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'dan Kütüphaneye Bağış...

Üniversitemiz Eğitim Fakültesi emekli öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy, yaklaşık 3 bin kitabın bulunduğu kişisel kütüphanesini ve arşivini Üniversitemize bağışladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can, Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy'a yaptığı bu bağış sebebiyle teşekkür belgesi verdi.

Emekli Öğr. Gör. Ahmet Gürsoy, yaptığı amatör filmler ve belgeseller başta olmak üzere tüm dijital arşivini de Üniversitemize devredeceğine söz verdi.

Değerli hocamızı yaptığı bağıştan ötürü kutluyor, emeklilik hayatında kendisine sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.

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