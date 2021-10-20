Oğluyla güzelavrat otundan zehirlenen anne: Çok korkunç süreçti

Hopa'da yaşayan Cansu Lokumcu Kanberoğlu, Arhavi ilçesindeki pazardan ıspanak aldı. Ispanağı pişirip, yiyen Kanberoğlu ile oğlu Hazar Bulut, bir süre sonra mide bulantısı, baş dönmesi ve halüsinasyon şikayetleriyle Hopa Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan incelemede, anne ile oğlunun, ıspanağa karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlendiği tespit edildi. Anne- oğul, 2 gün süren tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Bitki zehirlenmelerine karşı halkın bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Şahin, "Özellikle market ve pazardan aldıkları sebzelerin içerisine karışmış farklı otların ve yaprakların mutlaka ayıklanarak temizlenmesi lazım. Burada esas zehirli olan ıspanak değil tüketiciye sunulan güzelavrat otu bitkisinin karıştırılması. Bu bitki genelde yeşil yapraklı, küçük mor çiçekleri ve mor üzüm şeklinde meyvesi olan bir bitki. Özellikle bahar ve yaz aylarında çocuklar bahçelerde bunu spontane olarak kazara tükettikleri için bu zehirlenmelerle daha sık karşılaşırdık ama bu son dönemde özellikle market veya pazardan alınan ürünlerdeki bu otun karışmış olma ihtimalinin bu tablolara sebebiyet verdiğini düşünüyoruz" dedi.