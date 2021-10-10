ZONGULDAK (İHA) - Oğlunun boğazına bıçak dayayan baba uzun uğraşlar sonucu ikna edildi

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde oğlunun boğazına bıçak dayayarak rehin alan baba uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Ekipler çocuğu alarak sağlık ekibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre ilçede balıkçılık yapan S.K. birkaç gün önce Çaycuma ilçesindeki sevgi evinde koruma altında bulunan 10 yaşındaki oğlu Ö.K.'yi göremediği iddiasıyla kaçırdı.Ekiplerin adresine gelerek oğlunu almak istemesi üzerine boğazına bıçak dayayan baba S.K. ekiplere zor anlar yaşattı. İlçedeki sahilde başlayan ikna çabaları S.K.'nin evinde devam etti.

Oğlunu beş dakika gördükten sonra vereceğini söyleyen S.K., oğlunu alarak yeniden sahildeki barakalara geldi. Burada elindeki bıçak alınan baba, yaklaşık 7 saat süren ikna çabasının ardından oğlunu ekiplere teslim etti. Gözyaşlarıyla babasından ağlayan Ö.K. da ekiplerin eşliğinde ambulansa götürüldü.

Sakinleştirilen baba S.K. da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuğun; emniyetteki işlemlerinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.