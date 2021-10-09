OĞLUNA YILLAR SONRA TELEVİZYON PROGRAMINDA KAVUŞAN KADININ EVİ YANDI

İZMİR (DHA) - ALMANYA'daki aileye evlatlık verilen oğlu Alexander Schlıenbecker'i (35) televizyon programında 33 yıl sonra bulan Fatma Korhan'ın (58), İzmir'in Buca ilçesindeki evinde yangın çıktı. Evi kullanılamaz hale gelen Korhan, Cana gelen, mala gelsin. Ben çocuğuma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum dedi.

Çamlıkule Mahallesi 22234 Sokak'taki evde, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Almanya'daki aileye evlatlık verilen, Türkiye'de televizyon programına katılıp, 1 ay önce ailesini bulan ve yıllar sonra 19 kardeşi olduğunu öğrenen Alexander Schlıenbecker'in annesi Fatma Korhan'a ait evi saran alevler, aile üyelerinin çabalarına rağmen büyüdü. Yangın, ihbarla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın sırasında evde Fatma Korhan ile 33 yıl sonra kavuştuğu oğlu Alexander Schlıenbecker, diğer oğlunun eşi ve torunlarının bulunduğu öğrenildi.

Evi kullanılamaz hale gelen Fatma Korhan, sohbet ettikleri sırada bir anda alevlerin yükseldiğini belirterek, Hepimiz uğraştık, çocuklar önüne geçmeye çalıştı ama söndüremedik. Ev kalabalıktı, çocuklar da oyun oynuyordu. Cana gelen, mala gelsin. Ben oğluma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum diye konuştu.

Alexander Schlıenbecker ise evde çay içtikleri sırada arka odadan koku geldiğini söyleyerek, Hepimiz çok korktuk. Kötü bir olay yaşadık ama her şey çok güzel olacak dedi.