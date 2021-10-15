Oğluna virüs bulaşan aşısız baba: Vicdan azabı çekiyorum

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, bir hastanede güvenlik görevlisi olmasına karşın aşı olmayı reddeden Ayhan Karasaçlılar (29), çalışırken kaptığı koronavirüsü 3,5 yaşındaki oğlu Baran'a da bulaştırdı. Oğluyla birlikte yaklaşık 10 gün boyunca evde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ayhan Karasaçlılar, "Tavsiyeleri dinleyip aşı olmadım. Üzüntümü ve pişmanlığımı çok derin yaşadım. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan özel güvenlik görevlisi Ayhan Karasaçlılar, hem eşi Seçil Karasaçlılar'ın (26) hem de çalıştığı hastanedeki doktorların tavsiyelerine rağmen aşı olmadı. Karasaçlılar, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Karasaçlılar evde karantinaya alındı. 2 gün sonra bu defa 3,5 yaşındaki oğlu Baran Karasaçlılar da yüksek ateş ve kusma gibi şikayetler görülünce ona da test yapıldı. Minik Baran'ın da koronavirüse yakalandığı belirlendi. 2 doz aşı olan eşi Seçil Karasaçlılar'ın testleri ise negatif çıktı.