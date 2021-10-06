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OEDAŞ çalışanlarından "Steptember" etkinliğine destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
OEDAŞ çalışanlarından

OEDAŞ çalışanları serebral cerebral palsyli çocuklar için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan "Steptember" etkinliğinde Eylül ayı boyunca 128,6 milyon adım attı.

OEDAŞ çalışanları serebral cerebral palsyli çocuklar için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan "Steptember" etkinliğinde Eylül ayı boyunca 128,6 milyon adım attı. OEDAŞ en çok adım kurumlar sıramasında ise 1'inci sırada yer aldı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin (OEDAŞ) serebral palsi hastalığına sahip çocuklar için toplumsal farkındalığı artırmayı amaçlayan "Steptember" etkinliğine destek sağladı. OEDAŞ çalışanlarının gönüllü katılımı sonucu 128,6 milyon adım atılırken, etkinlik için en çok adım atan kurumlar sıralamasında OEDAŞ 1'inci sırada yer aldı. 5 ülkede eş zamanlı olarak yürütülen proje kapsamında, Eylül ayı boyunca her gün en az 10 bin adım atarak serebral palsi ile yaşayan çocukların hayatında pozitif bir etki oluşturmayı hedefledi. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından düzenlenen etkinlik sayesinde, sosyal hayatta ve iş çevrelerinde hastalığa daha fazla dikkat çekiliyor. Böylece serebral palsili çocuklar için bağış toplanmasına aracı olan gönüllüler, çocukların uygun rehabilitasyon ve destek programları ile toplumsal yaşama adapte olmalarına destek oluyor.

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Ana işimiz olan elektrik dağıtım hizmeti vermenin yanı sıra, paydaşı olduğumuz toplum ve dünyanın ihtiyaçlarına da yanıt vermek adına çaba sarf ediyoruz. Bu doğrultusunda serabral palsi hastası çocuklar adına toplumsal farkındalığı artırmayı hedefleyen "Steptember" etkinliğine çalışanlarımızla gönüllü olarak katılarak bu etkinliği bir parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Etkinliğe destek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplum ve dünya yararına katkı vermeyi amaçlayan proje ve işlere önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber: OEDAŞ çalışanlarından 'Steptember' etkinliğine destek - Haberler
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