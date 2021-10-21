Odunpazarı'ndan kadınlar için Tarihi Bölgede kültür turu

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Odunpazarı Belediyesi, son olarak halk merkezinde gerçekleştirilen atölyelere katılan kadınlar için Odunpazarı Tarihi Bölgede kültür turu düzenledi.

Kültür turu, 71 Evler Aydın Arat Halk Merkezi'ndeki atölyelere katılan kadınlarla başladı. Aydın Arat Halk Merkezi'nden Tarihi Odunpazarı Bölgesi'ne gelen kadınlar, Odunpazarı Belediyesi'ne ait müzeleri ve cam atölyelerini gezdi. Kadınlar, Odunpazarı'nın tarihi ve müzeler hakkında detaylı bilgi edindi. Hem eğlenceli hem de kültür ve sanat dolu bir gün geçiren kadınlar, kendilerine bu imkânı sunan başta Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt olmak üzere, diğer tüm yetkililere teşekkür ettiler.

Yetkililer, Odunpazarı kültür turlarının diğer halk merkezleri ile devam edeceğini belirtti.

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