Odunpazarı'ndan dört futbolcu Gençlergücü'ne transfer oldu - Haberler
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Odunpazarı'ndan dört futbolcu Gençlergücü'ne transfer oldu

Bültenler - Haberler | Güncel
Odunpazarı'ndan dört futbolcu Gençlergücü'ne transfer oldu

Odunpazarı Spor Kulübünde forma giyen dört futbolcu, Gençlergücü Spor Kulübüne transfer oldu. Gerçekleşen transferin hayırlı uğurlu olmasını dileyen Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay, Odunpazarı'nda spora ve sporculara destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (Bültenler) - Gençlergücü Spor Kulübü antrenörü Mehmet Göcen, Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Adnan Evren Olcay'ı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ise Odunpazarı Spor Kulübü'nde forma giyen dört futbolcunun Gençlergücü Spor Kulübüne transferi gerçekleşti.

Mehmet Göcen, transferin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve Odunpazarı Spor Kulübü Başkanı Evren Olcay'a spora ve sporculara verdiği destek için teşekkür eden Göcen, iki spor kulübünün işbirliğinin özellikle altyapı konusunda devam edeceğini ifade etti.

Antrenör Mehmet Göcen'in ziyaretinin ve gerçekleşen transferin kendisini mutlu ettiğini belirten Evren Olcay, transferlerin her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi. Odunpazarıspor olarak önümüzdeki dönemde tüm branşlarda altyapı faaliyetlerini büyüteceklerini ve bununla ilgili olarak da yakında bir tanıtım yapacaklarını belirten Olcay, bundan sonra da Eskişehir ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Haber: Odunpazarı'ndan dört futbolcu Gençlergücü'ne transfer oldu - Haberler
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